"Какой сюр!" В Украине начали продавать бюсты Зеленского с позолотой

В сети начали продавать гипсовые бюсты президента Украины Владимира Зеленского, украшенные золотом.

Объявлениями пестрят сайты OLX и Рrom. Бюст позиционируют как прекрасное украшение для рабочего кабинета, ведь в начале своего президентства Зеленский запретил вешать на стену его портреты.

"Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", – описывают товар в сети.

Стоимость бюста составляет 2000-2600 грн. В предложении отмечают, что "официальные продажи" стартуют 25 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления в Верховной Раде глава государства отметил, что президент не является иконой, чтобы вешать его изображения на стены.

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