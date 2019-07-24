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"Какой сюр!" В Украине начали продавать бюсты Зеленского с позолотой

1.4т Читать материал на украинском

В сети начали продавать гипсовые бюсты президента Украины Владимира Зеленского, украшенные золотом.

Объявлениями пестрят сайты OLX и Рrom. Бюст позиционируют как прекрасное украшение для рабочего кабинета, ведь в начале своего президентства Зеленский запретил вешать на стену его портреты.

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"Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", – описывают товар в сети.

Стоимость бюста составляет 2000-2600 грн. В предложении отмечают, что "официальные продажи" стартуют 25 июля.

"Какой сюр!" В Украине начали продавать бюсты Зеленского с позолотой

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления в Верховной Раде глава государства отметил, что президент не является иконой, чтобы вешать его изображения на стены.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Gordon Yury
Gordon Yury
Ничего страшного... Скоро и иконы появятся! Это все уже было у Януковича, пшонки и прочей шушеры из ОПГ Януковича. Только тогда была трагедия, а теперь -фарс!!!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Лажа какая-то . А где тога с золотой пряжкой, где лавровый венок, где скипетр ?
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