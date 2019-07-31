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"Я шо вам, памятник?!" Зеленского удивил неожиданный подарок в Черкассах. Фото и видео

1.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не захотел взять собственный бюст, который ему презентовали журналисты телеканала "1+1" в Черкассах. Он удивился такому подарку.

Об этом написало издание "Про все". Также в сети появился соответствующий ролик.

"Боже, где вы взяли такой кошмар. Я видел его в интернете. Зачем вы это делаете? Прекратите", – отреагировал глава государства.

Бюст

Бюст

Про все

"Я шо вам, памятник?!" – добавил Зеленский.

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Подарок изготовила 23-летняя винничанка Мария. Она давно делает такие гипсовые скульптуры, а одну из них решила подарить президенту.

Бюст

Бюст

Прочерк / Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети начали продавать гипсовые бюсты Зеленского, украшенные золотом. Бюст позиционируют как замечательное украшение для рабочего кабинета, ведь в начале своего президентства Зеленский запретил вешать на стену его портреты.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Черкассы
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