Смертность от COVID-19 в Украине ниже, чем в Польше? Врач раскрыл обман статистики

Статистика смертности от коронавируса в Украине не отвечает действительности и может быть заниженной.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "Если человек умер от коронавируса, но он не был диагностирован, он не попадает в статистику смертности от COVID-19. И таких огромное количество", – сказал он, сравнивая данные смертности в Украине и Польше.

Медик назвал главные причины ошибок в подсчете летальных случаев: "У нас мало тестирований, у нас не работают с контактными, у нас нет системы. А так как отсутствует системы, выявление больных у нас хаотичное".

"Можно однозначно утверждать, что у нас несовершенная система тестирования. Надо учитывать, кто тестирует, как тестирует. Почему, например, лабораторные центры ставят бесплатные тесты в очередь, а на платной основе пропускают без очереди", – пояснив врач.

По словам Александрина, в Украине отсутствует система эпидемиологического надзора, которая позволила бы "качественно собирать данные и показывать реалистичную картину".

Напомним, согласно данным Worldometer, по состоянию на 30 ноября в Польше от коронавируса умерло более 17 тысяч человек, в Украине – более 12 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, для людей с какими хроническими заболеваниями коронавирус смертельно опасен.