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9 мая • обновлено в 21:22
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Онуфрий призвал "проще относиться" к смертям украинцев от COVID-19

2.4т
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Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что украинцам нужно "проще" относиться к эпидемии коронавируса.

Как передает PavlovskyNews, 9 мая в комментарии журналистам Онуфрий сказал, что люди всегда болеют и некоторые из них умирают, поэтому это нужно воспринимать нормально.

"Кто может пересчитать больных? Мы все больные! Каждый имеет свою болячку", – ответил митрополит на вопрос о вспышке COVID-19 в Киево-Печерской лавре.

По его словам, "люди болеют, потому что сезон и не нужно сразу думать, что это COVID-19".

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киево-Печерской лавре зарегистрировали новую вспышку коронавируса COVID-19.

СМИ также писали о том, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий тоже заболел коронавирусом, но эту информацию официально опровергли.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Митрополит Онуфрий
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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