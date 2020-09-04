ОБСЕ засекла более 900 нарушений перемирия на Донбассе

С начала перемирия на Донбассе, 27 августа, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 809 нарушений режима прекращения огня.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ от 3 сентября, вооруженные формирования "Л/ДНР" осуществили 741 автоматные очереди и выстрелы, также были замечены два неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет на линии соприкосновения.

"Начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 сентября наблюдатели при помощи беспилотника обнаружили вблизи разрушенного аэропорта "Донецк" на неподконтрольной территории 23 противотанковые мины, которые принадлежали боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ постоянно ведут прицельный огонь на Донбассе, а камеры наблюдения повреждают или уничтожают.

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