Объединительный Собор: у Филарета назвали три главных вопроса

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса.

Об этом рассказал спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в интервью ВВС, уточнив, что это будет не последнее мероприятие подобного рода.

"С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня. Но это первый Собор единой церкви, не последний. Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это самый лучший способ похоронить объединительный процесс", – пояснил он.

По словам архиепископа, в пример можно взять простой вопрос – календарь. Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. А те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем.

Евстратий Зоря Facebook

"Поэтому в условиях, когда новый календарь даже его сторонниками специально маркируется как признак "прочь от Москвы", то разве мы не понимаем, что Москва использует календарный вопрос, чтобы сказать: это не православная церковь, они католики, они католический календарь приняли? Получим мы в итоге объединение церквей? Надо иметь хоть немного мудрости и предвидеть последствия", – подчеркнул он.

Напомним, что Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, а также объявил о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

РПЦ выступила против такого решения Константинополя и в качестве протеста 15 октября разорвала отношения со Вселенским Патриархатом. В тот же день россиян поддержала и Белорусская православная церковь.

12 ноября стало известно, что против автокефалии для Украины выступила и Сербская православная церковь, которая обозвала УПЦ КП и УАПЦ "раскольническими группами в Украине", осудив снятие анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария.

Несогласие с решением Константинополя также выразила Польская православная церковь, которая запретила своим священникам евхаристическое общение с духовенством УПЦ КП.

Несмотря на все перипетии, 29 ноября Вселенский Патриархат все же утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

В свою очередь Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря стало известно, что представитель Вселенского патриарха, митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора.