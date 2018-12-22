Объединительный Собор: Филарет сделал резкое заявление о конкуренте Епифания

Патриарх Филарет возразил заявлению митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины.

По его словам, митрополита просто уговаривали снять свою кандидатуру, передает "Радио Свобода".

"Никто его (Михаила. — Ред.) не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", — сказал патриарх.

Патриарх Филарет "Телеканал 24"

Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил "Волинь 24"

Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Митрополит заявлял, что сделал это, потому что его шантажировали. По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и Филаретом. В конце концов после разговора с президентом Михаил, по его словам, взял самоотвод "в пользу единой украинской церкви".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

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Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского Патриарха собирается сразу сформировать руководящие органы.