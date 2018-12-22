Объединительный Собор: Филарет сделал резкое заявление о конкуренте Епифания

Патриарх Филарет возразил заявлению митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины.
По его словам, митрополита просто уговаривали снять свою кандидатуру, передает "Радио Свобода".
"Никто его (Михаила. — Ред.) не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", — сказал патриарх.
Патриарх Филарет
"Телеканал 24"
Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Митрополит Луцкий и Волынский Михаил
"Волинь 24"
Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.
Митрополит заявлял, что сделал это, потому что его шантажировали. По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и Филаретом. В конце концов после разговора с президентом Михаил, по его словам, взял самоотвод "в пользу единой украинской церкви".
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.
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