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Новый глава единой церкви в Украине проводит первую литургию: трансляция онлайн

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Новый предстоятель поместной автокефальной православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний проводит свою первую литургию.

Местом богослужения стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

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Новый глава единой церкви в Украине проводит первую литургию: трансляция онлайн

РБК-Україна

Новый глава единой церкви в Украине проводит первую литургию: трансляция онлайн

РБК-Україна

Напомним, на объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Его детство и юность прошли на Буковине. Он окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, имеет впечатляющий послужной список как священник.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
УкраинаКиев
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Кацапов бесит! Бальзам на душу! https://youtu.be/uPEEq0J1kIE
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Федоров Федор
Федоров Федор
"....поместной автокефальной православной церкви Украины..." сокращено ПАПЦ Украины....Петра Алексеевича Порошенко Церковь Украины .....ПАПЦ Украины....Теперь новый лозунг - Слава Петро,Петро Слава.СППС вместо СУГС.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко запретил архиереем съезжаться на объединительный собор УПЦ аэроэкспрессом «Киев-Борисполь».
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