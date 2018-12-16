Новый глава единой церкви в Украине проводит первую литургию: трансляция онлайн

Новый предстоятель поместной автокефальной православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний проводит свою первую литургию.

Местом богослужения стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

РБК-Україна

РБК-Україна

Напомним, на объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Его детство и юность прошли на Буковине. Он окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, имеет впечатляющий послужной список как священник.