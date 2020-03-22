Взращенные в питомнике под названием "СССР" люди вообще не осознавали, что такое свобода и независимость. Поэтому они так легко с ними прощаются и не видят ничего страшного в посягательстве на них.

Как это в СССР нет свободы? Ну, мы же ходим везде, ездим везде, значит мы свободны, врет этот Запад, завидует нашему счастью, — вот именно так рассуждали в Советском Союзе.

Независимость? Да, мы независимы от Запада и его тлетворного влияния!

В этом был весь СССР, чтобы в этой клетке, в этом гетто, человеческом парнике для штамповки одинаковых людей, все были уверены в том, что они свободны, защищены и счастливы.

Регулирование цен, талоны, контроль со стороны государства за каждый шагом и вздохом, людьми расценивался, как забота о народе.

И любой, кто посягал на вот эту пленку, начинал рвать ее, показывать мир, он пугал, поэтому был враг советского народа.

Подумаешь независимость? Да какая разница, кто платит зарплату,- это был основной лейтмотив "Донбасянских революций". "Страна", "свобода", "независимость", "государство", критическое большинство народа вмещает в "работа-пенсия-зарплата-обязаны дать".

Поэтому так легко на Донбассе все эти годы получают паспорта "а какая разница какой", коллекционируют гражданство – более 70% жителей ОРДЛО имеют несколько паспортов: "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина Украины. Никто особо не задумывается, как это быть гражданином.

Поэтому так легко на Донбассе бросаются лозунгами "Украина нам обязана у нас паспорта", "республика нам обязана у нас паспорта", "Россия нам обязана у нас паспорта, русский язык, зачем же тогда это начинали". Поэтому так легко на Донбассе в 2014-м строили "республику" под "какая разница", под "главное, чтобы хозяин был хороший", "нам Россия даст бесплатно и много".

На митингах Донбасс кричал "мы хотим независимости и свободы от укропов". И до сих пор жители ОРДЛО говорят гордо – "мы поднялись на борьбу за свои права и независимость, а Украина нас не услышала, не дала свободу, не поняла и напала на нас". И даже проукраинские патриоты на 2014-й год, пожив в условиях ОРДЛО, сейчас твердят тоже "мы за мир, надоела война, ваши нацики, Донбасс должен получить особый статус, чтобы закончилась война, здесь люди устали, они же не против Украины, они просто за свободу и независимость Донбасса, так дайте ее и будет мир".

Я спрашивала тогда, и спрашиваю сейчас у донбасян "ну, вот вы захотели свободы и независимости от Украины, но почему под российскими флагами и мечтами "как в Крыму", чтобы РФ аннексировала и наши области". Для них реальная независимость и свобода были под российским флагом. Эдакий переход от независимости под украинским флагом к независимости под российским флагом.

Я спрашивала, но ведь это не независимость, это зависимость от РФ. От ее решений, законов, Конституции. Таких как я не слышали, за такие вопросы убивали.

В 2014-м те пророссийские люди, которые хотели свободы и независимости от Украины (участвовали они в митингах, воевали или не участвовали, а просто молчаливо поддерживали), на 100% были уверены, что свобода и независимость Донбасса исключительно в составе РФ.

И вот им вместо независимости в составе РФ дали "независимость" в составе "республик", гетто. Такое себе мини-СССР. Где информационный вакуум говорит населению "вы счастливы и свободны, независимы и сильны, везде враги, мы защищаем вас, цените эту жизнь". Этими нарративами наполнены СМИ, мысли, уроки, детсад, школы. ВУЗы, фильмы, книги, стихи, планерки, работа, досуг, стояние в очередях.

И вот смотрите, ситуация на 2014 год в среде пророссийских, возьмем ее за основу, как 100%, подчеркиваю это, была такая:

80% из пророссийской среды были за "как в Крыму", то есть за то, чтобы РФ присоединила к себе всю территорию Луганской и Донецкой областей;

20% еще до "референдума" твердили "мы должны быть самостоятельными вне России и Украины".

Но, вся самостоятельность "народов Донбасса" еще с зародыша была зажата в руку Путина. Чтобы они не хотели, как бы не пели, им разрешали действовать и митинговать в рамках дозволенной программы. Все, как в СССР.

Дозволенные шутки.

Дозволенная свобода.

Дозволенная информация.

Вся "свобода" "народа Донбасса" — это разговоры на кухне. Ведь даже о "республике" здесь говорить открыто нельзя. Любая критика-донос-враг народа.

Если честно, то ОРДЛО - это действительно возврат в СССР, но с коммерческой ноткой: там есть бизнес, но нет конкуренции, бизнес разрешен только тем, у кого "паспорта республик" и имеет крышу в опочлении-мгб-милиции. Воруют в ОРДЛО с масштабом, живут за железным занавесом, думают, что так, как они, живет весь мир, каждый месяц хоронят Украину и США.

Их "свобода" регулируется плеткой. Здесь не выйдут на митинги, даже если их вообще перестанут там кормить.

Здесь не скажут "нет", не возмутятся, не будут стучать касками, не выйдут под администрации, даже, если мертвые будут лежать на улицах. Всех недовольных в ОРДЛО будут утихомиривать русские казаки.

Их, этих "гордых донбасских парней", завтра отправят на войну в Сирию, Дагестан, Иран, Ирак, в Сомали и они будут молчать! Потому что это такая свобода и независимость "народа Донбасса".

Ну, какое отношение к свободе, такая и "свобода". Каждому по потребностям!

Такая же ситуация и с "независимость" "народов Донбасса" и их "республик". Все по приказу Кремля. Финансовая зависимость от рубля и того, что даст Кремль. Политическая зависимость от Кремля. Военная. Любая.

Донбасс в его ОРДЛынской части, ручной пес России на кремлевской цепи. Лает, кусает, есть просит, в глаза хозяину заглядывает. Получает ушку да понюшку, и то не часто, больше дубинкой по спине. Спит в дырявой конуре, с тоской вспоминает счастливые времена и рычит "зато без биндер".

Ну, вот скажите, господа "наваросы-республиканцы", какое ваше решение может быть самостоятельным? Открыть "границы" и пусть украинцев с лекарствами? – нет, нельзя, пока не скажет Кремль. Перестать стрелять по Украине? — за это могут и самих "наваросов" расстрелять, казаки, как загранотряды НКВД стоят за спинами местных опочленцов. Даже к Путину челобитную в рамках дозволенной программы.

Объявление карантина и эпидемии только с разрешения РФ, даже, если будут горы трупов.

Пенсии из РФ, в ОРДЛО нет монетного двора и печатного станка. Наличку и переводы из Госбюджета РФ. Не будет там денег, "наварасов" пошлют первыми.

В чем ваша независимость, господа донбасяне, "народы Донбасса", "наварасы"? Где? Как она выглядит? Вот те русские обнуханцы, бурятские немытые обсцыкунцы на ваших улицах, пьянь да срань кизячья с нагайками- это и есть ваша свобода и независимость за которую вы умираете?

Ну, какое отношение к независимости, такая и "независимость". Каждому по потребностям!

Приведу пример. Украина получила независимость в 1991 году, как и все советские республики. 15 независимых государств признал мир. У каждого государства есть Конституция, которая защищает права и свободы граждан. Закон. Суд.

Не автомат и "паришаем", не "у меня брат в апачлении, сейчас на подвал поедишь", не граната в окно соседа или родственнику при дележке наследства, а закон и суд, защита прав и свобод.

Все жители СССР получали пенсии и платили взносы, налоги в, скажем образно, так понятнее Донбассу, он об этом знает, в Москву.

И когда Украина заявила о выходе из СССР, Донбасс активно поддержал утверждение нашей украинской Независимости. И лейтмотив того времени был — "Мы не будем больше кормить Москву".

Почему же через столько лет вы снова захотели ее кормить? Кормильцы! Здесь саркастическая улыбка.

Про дотации для Донбасса говорить не буду, написано много, он там этого не понимают. У них гордость и "мы кормили".

Вопрос: почему сейчас не можете прокормить сами себя?

Став независимой Украина официально признала всех получателей пенсий, ставших гражданами Украины, вне зависимости от того, где на территории необъятной советчины человек работал, и начала выплачивать им пенсии, хотя РФ, как правопреемник СССР не вернула в Украину ни партийные взносы, ни профсоюзные, ни пенсионные, ни страховые.

Став "независимым" ОРДЛО, "республики" выплачивают пенсии жителям ОРДЛО, это да, в рублях, которые получают из РФ.

Но, при этом жители ОРДЛО получая пенсию в "республиках" штурмуют КПП и КПВВ и требуют от Украины пенсий и социальных выплат.

Мотив: "мы работали на Украину, она должна". При этом, в трудовых книжках этих людей", как правило, 70% трудового стажа в РСФСР, союзных республиках СССР, и только несколько лет (и то не у всех пенсионеров) работы в Украине.

Напомню, что при трудовом стаже 30-35-40 и более лет, украинский стаж 23 года начинается с 1991 года. Все остальное — СССР. Но кормильцы Донбасса почему-то не предъявляют претензий и требований по пенсиям к РФ. И не предъявляли все годы "оккупации Украиной и оторванности от родной сестры России". А попробуй потребуй. В РФ деньги россиян охраняют законы и суд, и еще Конституция.

РФ не ратифицировала пенсионные законы с "республиками" (с Украиной –да) и не признает стаж работы в "республиках" даже тем, кто получив российский паспорт оформляет пенсии на РФ.

Что у "кормильцев России и Украины" пошло не так с их независимостью, что они готовы больными ехать в Украину, чтобы получить там пенсию, выезжают на заработки в РФ, Украину и страны ЕС, а не остаются в "республиках" и даже счета и недвижимость у них здесь, в мирных частях Украины, а не в "республике".

Ответов на вопросы от людей-желудков я не получу. Просто напомню, что их "свобода и независимость" равны тому, какие они сами.

Сейчас РФ закрыла границы с ОРДЛО и срезала финансирование этих независимых и свободных территорий, еще на 45%. Ужали все. Даже патриотизм.

На Россию из ОРДЛО выпускают только жителей ОРДЛО — владельцев российских паспортов. И уже появилась информация, что круг выпускаемых свободных и независимых "наваросов" сузился до получения разрешения на въезд на территорию РФ только тем, у кого прописка в паспорте на территории РФ.

Завтра, например, РФ решит, что "народы Донбасса" достаточно независимы и самостоятельны, как "республики" и не привезет туда деньги или еду. Или не даст лекарства. Или не даст гробы. Что будут делать эти свободные и независимые люди, называющие себя "наваросами-народом Донбасса"?

Ответ один — они пойдут к нам. Они будут давить на жалость. Обвинять в бесчеловечности и геноциде "народа Донбасса". Обращаться в ООН, в спортлото, к Путину, чтобы заставил укропов. Они не вспомнят о том, что они независимые и мы "другая страна, которую мы здесь не признаем, мы против всего укропского, кроме пенсий, лекарств, льгот и продуктов". Будут рыдая рассказывать о гуманитарной катастрофе.

Вспомнят, что мы одна страна и один народ (только у них чуть больше прав и свобод, и паспортов, и мы им обязаны), будут штурмовать КПП и КПВВ, идти и ползти, крича "мы простой мирный народ, вы обязаны нас впустить, у нас нечего есть, нет лекарств, тут эпидемия, спасите нас".

Будут пихать впереди себя детей, стариков, инвалидов, с температурой, соплями, с туберкулезом, с вирусом, с ядерной бомбой в кармане, рыдающих и требующих (не просящих, а требующих) спасения.

Они скажут "в республиках" вируса нет и в одностороннем порядке завтра откроют КПП и толпы "наварасов" ринутся к нам, обвиняя нас в геноциде и жестокости. Разбрызгивая сопли, кричать - "мы здоровы. Пропускайте". Но они никогда не скажут ни простите, ни виноваты, ни "это все РФ, мы стали заложниками и участниками ее манипуляций и осознаем свою ошибку".

Украина умирает, кровоточит, защищая свою независимость.

В мае 2014-го года, убивая нас за вышиванки, украинскую мову, за Шевченко и за любовь к своей Украине, донбасяне создали свои "республики" - стали независимыми. Все эти годы они пафосно умирали за свою свободу, защищали свою "республику" от укро-хунты-оккупанта, гордились своей независимость, пели свой гимн, махали своими флагами.

И вот вирус как маркер, пандемия, как проверка на прочность. В ОРДЛО нет ни врачей, ни тестов, ни масок, ни карантина. Там советская беспечность, советская мнимая защищенность- "здесь такого не будет, это выдумки, если что нас Россия спасет", советская антисанитария (в ОРДЛО нет воды), российские фуфломицины вместо лекарств, советские нарративы "да мы все из одного стакана пили и не болели", советская "ой, все болели, и ничего", советское умалчивание проблем.

Как быстро на фоне нарастающих проблем Россия сольет в унитаз истории всех этих "свободных и независимых" ОРДЛынце-республиканце-народодонбасовцев?

Независимость и свобода. Сложные вопросы гражданской ответственности. Но, об этом я напишу во второй части.

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