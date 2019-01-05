''Не выдержал'': Зеленский сообщил о болезни

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку.

Во время своей речи лидер студии "Кватал 95" и новоиспеченный политик извинился перед зрителями за то, что вынужден говорить с ними в приболевшем состоянии, потому, что "не выдержал иммунитет". Ролик был опубликован на странице Владимира Зеленского в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Я хотел бы вас поблагодарить от всего "Квартала" за то, что вы присоединились к нашей "Зе команде". Также хочу поблагодарить за то, что ходите на фильм — бьем все рекорды", — обратился Зеленский.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Facebook

Он также поздравил украинцев с Рождеством и сказал, что у него и его команды будут недолгие праздничные каникулы.

Как писал OBOZREVATEL: