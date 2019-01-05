''Не выдержал'': Зеленский сообщил о болезни

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку.
Во время своей речи лидер студии "Кватал 95" и новоиспеченный политик извинился перед зрителями за то, что вынужден говорить с ними в приболевшем состоянии, потому, что "не выдержал иммунитет". Ролик был опубликован на странице Владимира Зеленского в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).
"Я хотел бы вас поблагодарить от всего "Квартала" за то, что вы присоединились к нашей "Зе команде". Также хочу поблагодарить за то, что ходите на фильм — бьем все рекорды", — обратился Зеленский.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Facebook
Он также поздравил украинцев с Рождеством и сказал, что у него и его команды будут недолгие праздничные каникулы.
Как писал OBOZREVATEL:
Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года.
Зеленский сделал заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", название которой носит сериал з шоуменом, где он исполняет роль президента Украины.
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