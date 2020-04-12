В Черновцах женщина устроила жесткий скандал из-за того, что не смогла попасть в собор из-за карантинных ограничений.

На опубликованном в сети видео видно, как женщина без маски на лице на повышенных тонах возмущается, что ее не пустили на территорию собора через "черный" ход, однако через центральные врата вход был разрешен.

Женщина, используя множество нецензурной лексики, заявила, что карантин якобы не нужен и "пора давно все открыть".

Отметим, Черновицкая область больше всего в Украине страдает от COVID-19. В регионе обнаружено более 400 случаев заболевания.

Внимание, видео 18+

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.

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