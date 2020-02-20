"Не лучше от псов советской власти!" Матиос разгромила земляков за бунты против эвакуированных из Уханя

Писательница и политический деятель Мария Матиос раскритиковала позицию украинцев, которые взбунтовались против прибытия в Украину земляков, которых эвакуировали из эпицентра коронавируса – китайских города Ухань и провинции Хубэй.

Она подчеркнула, что не удивлена поведением нынешней власти, однако не понимает, что могло вдруг случиться с нашим "добрыми, сострадательными, набожными" людьми. Соответствующим постом известная украинка поделилась на своей странице в Facebook.

"Сегодня тысячи вспоминают расстрелы 20 февраля на Майдане. Жгут свечи. Некоторые даже пустят фальшивые слезы. Идут в церковь помолиться за невинно убиенных. Над Украиной и сегодня Плывет Кача... И в то же время эти же "сердечные" люди ошалели в своей нетерпимости к своим же соотечественникам, которых возвращают из Китая. Не-ин-фи-ци-ро-ван-ных", – подчеркнула Матиос.

Мария Матиос

Писательница отметила, что несмотря на коронавирус, о котором, к счастью, в Украине только говорят, но не видят его, в тех же селах и городках, где размещены потенциальные центры приема эвакуированных для карантина, свирепствует эпидемия туберкулеза, алкоголизма, наркомании, венерических заболеваний... Однако против этих болезней и зараженных ими люди почему-то не протестуют.

"Не слышно массовых протестов против зеленой власти, не таясь торгует Украина и скрывает реальное положение потерь в "разведенных" местах. Закрывает больницы и школы – власть заточена готовить рабов, а не граждан. И ничего. Штиль. Никто не думает, что на борту того самолета – чьи-то родители, чьи-то дети, родные люди. Наши люди!" – мощно обратилась Матиос к землякам.

По ее словам, граждане, которые готовы жечь шины под санаториями, ничем не лучше "псов советской власти", которые "выкуривали" из Западной Украины тех, кто возвращался из сибирских и колымских лагерей.

"Между прочим, ее представителями нередко были не москали, а свои, деревенские люди – соседи и даже родственники бывших репрессированных. И нередко они же и оказывались наиболее нетерпимыми к своим землякам, которые возвращались после политических "отсидок". Не я придумала – архивы подтверждают", – отметила писательница.

В конце она призвала украинцев быть сознательными и проявлять человечность в такое нелегкое для страны время.

"В санатории "Медоборы" в Конопкивке Тернопольской области 2003 года я написала первую главу "Сладкой Даруси". Это село связано с семьей Степана Бандеры. Да и другие места, где происходит что-то подобное, не менее национально сознательные. А сознательные ли?!" – постскриптум добавила Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской люди перекрыли дорогу, протестуя против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя. К населенному пункту свезли военных на автобусах, а также бронеавтомобили, там начались столкновения жителей с полицией.

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