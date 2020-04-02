Не допустить сценария Италии: в Украине готовят жесткое усиление карантина

Правительство готовится к усилению карантинных мер из-за коронавируса, чтобы не допустить сценариев Италии и Испании.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 2 апреля. При этом он пока что не знает, когда будет обнародовано постановление Кабмина.

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"Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Это необходимо ввести.

Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", – рассказал Степанов.

Максим Степанов LB.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что карантин в Украине продлится минимум два месяца.

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