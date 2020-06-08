Главная Новости
8 июня • обновлено в 16:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Названы регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина

  • В Украине за последние сутки выросло количество регионов, которые не готовы к смягчению карантина

  • Речь идет о семи областях и городе Киев, которые имеют плохие показатели по заболеваемости коронавирусом

  • Вероятно, с 10 июня там не позволят возобновить работу баз отдыха и проводить массовые культурно-художественные мероприятия

505
Читать материал на украинском

В Украине с 5 до 8 июня выросло количество регионов, в которых, из-за плохих показателей по заболеваемости коронавирусом, нельзя смягчать карантин.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Это семь областей и город Киев. Соответствующие данные наводит сайт Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 7 июня в список входили столица, а также Черновицкая, Ривненская, Львовская и Волынская области.

Названы регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина

Тогда как на утро понедельника, 8 июня, к ним присоединились Закарпатская, Житомирская и Черниговская области.

У всех указанных регионах плохой показатель по инцидентности – слишком много выявленных новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при соответствии трем критериям, определенным в Минздраве: низкая инцидентность, низкая загруженность больниц и высокий охват тестированием на COVID-19.

Семь областей и Киев не готовы к следующему этапу смягчения карантина

Семь областей и Киев не готовы к следующему этапу смягчения карантина

moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 10 июня Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлениям главного санитарного врача, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7 млн человек, погибли – больше 406 тысяч.

  • Эпицентры коронавируса в Украине опять переместились: названы регионы.

  • Еще одна страна победила коронавирус: там не осталось ни единого больного.

  • Ученые выяснили, где в доме может жить коронавирус и назвали самые опасные места.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги