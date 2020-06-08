Названы регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина

В Украине с 5 до 8 июня выросло количество регионов, в которых, из-за плохих показателей по заболеваемости коронавирусом, нельзя смягчать карантин.
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Это семь областей и город Киев. Соответствующие данные наводит сайт Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на 7 июня в список входили столица, а также Черновицкая, Ривненская, Львовская и Волынская области.
Тогда как на утро понедельника, 8 июня, к ним присоединились Закарпатская, Житомирская и Черниговская области.
У всех указанных регионах плохой показатель по инцидентности – слишком много выявленных новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напомним, что переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при соответствии трем критериям, определенным в Минздраве: низкая инцидентность, низкая загруженность больниц и высокий охват тестированием на COVID-19.
Семь областей и Киев не готовы к следующему этапу смягчения карантина
moz.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, с 10 июня Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлениям главного санитарного врача, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.
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