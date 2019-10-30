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30 октября • обновлено в 13:02
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/ Общество

"Наши убийцы!" В Киеве цинично оскорбили воинов ООС

2.7т Читать материал на украинском

В одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, которые воюют с российскими оккупантами на Донбассе, "убийцами".

Кроме того, они обвинили их в вооруженной агрессии, развязанной Москвой. О циничном инциденте на своей странице в Facebook рассказал ветеран ООС Александр Морозов.

"Утро. Киев. 29.10.2019. Обычный рабочий день. Обычный маршрут. Обычный 38 троллейбус, с Арсенальной до Печерской. Обычный ты. Обычные люди рядом. Обычные женщины пенсионного возраста, которые больше всех навоевали", – поделился он криком души, опубликовав скандальный диалог женщин.

Сторонница "русского мира"

Сторонница "русского мира"

"Акценты"

– Вот что вы думаете по поводу того, что войну там у них закончат?

– Да что тут думать, это же чей-то бизнес...

– Ну, да, все будет сразу хорошо у всех, только непонятно пока, что с этими нашими "убийцами" делать... Вы бы что сделали?

– Да что, собрать всех их в кучу, и пусть отстраивают то, что разрушили, пусть вернут все, что награбили!

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Бывший десантник глубоко оскорбился этими словами, отметив, все, что получил на войне каждый защитник Украины, – это ПТСР, контузии, травмы, ранения, тяжелые воспоминания и смерти близких людей. Кроме того, он напомнил, что война идет в Украине, а не в какой-то чужой стране, поэтому слышать такие оскорбления в адрес Героев в ее столице особенно тяжело.

"Ты монтируешь слайды памяти в голове, и вспоминаешь, что все, что ты там взял без разрешения, – это чью-то куртку, в чьем-то доме, потому что зимой 2015-го сверху на броне было достаточно холодно... Ты выходишь на своей остановке. Поднимаешь взгляд в небо. И про себя говоришь: "Простите, пацаны"... Ты не знаешь, что будет дальше. Ты не знаешь, кем ты будешь дальше, Героем или врагом, или защитником, или военным преступником. Ты точно знал, что готов даже погибнуть за население этой страны, а сейчас ты не знаешь, нужен ли ты этой стране", – эмоционально написал защитник Украины.

Морозов подчеркнул, что произошедшее в который раз показало, что главная проблема страны – далеко не ее власть, а безразличие людей.

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"Это не во власти основная проблема, в ней есть проблема, не без этого, но основная проблема в людях, которым откровенно пох*й, что там, потому что оно не у них... Пусть *бут, лишь бы не били вместо "душу и тело мы положим", – добавил Герой, осуждая украинофобов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкант из Харькова Петр Мальцев оскандалился заявлением о воинах ВСУ. Он пожелал украинским бойцам смерти и обвинил их в обстрелах собственных городов. Коллаборационист считает, что мир в Украине не наступает из-за ее же армии.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Киев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бабушек не тронул, ибо бабушки обладают волшебным амулетом - Ссаной Тряпкой Правды.
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Serov Oleg
Serov Oleg
х.ерои,поставьте бабушек на колени и отпразднуйте великую перемогу...ну,и в сбу настучите,как у вас принято..
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ой-ой-ой! А слезу прошибло! Бабушек-то не побил херой?
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