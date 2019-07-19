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"Нам нельзя! Уберите!" Россиянки испугались украинца из-за "Путин – х*йло!"

13.6т Читать материал на украинском

Украинский журналист и блогер Тим Златкин рассказал о весьма показательном случае, который произошел с ним во время отдыха в Норвегии.

Так, на своей странице в Facebook, он поведал, что во время одной из прогулок встретил двух россиянок.

Разговор не задался сразу. "О, Слава Украине! А мы из России", – сообщили они. И тут же спросили: "Ну вы ж согласны, что все-таки мы – народы-братья? Нельзя нам ссориться. Это все политика".

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Вопрос украинцу не понравился, поэтому решил им объяснить, что РФ ведет себе агрессивно по отношению к Киеву.

Россиянки попытались доказать свою лояльность. Одна даже заверила, что не боится крикнуть "Путин – х*йло!". Правда, на камеру повторять эти слова россиянки отказались и быстро убежали.

"Ой, вы шо! Нам нельзя! Не надо! Уберите!" – закричали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии украинцы подметили показательный нюанс: несмотря на нашествие русскоговорящих, туристов из Украины там встречают с уважением.

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Персоны
Владимир Путин Тим Златкин
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Автор скрыл тот факт что он от баб получил поебалу.за такие слова
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Енсен Рома
Енсен Рома
а журналюга хотел подставить людей.ради статьи
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Настало время акуительных историй о великих перемогах укроинцив)
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