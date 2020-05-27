Наемники РФ обстреляли участок разведения сил в Золотом: штаб ООС заявил о провокации

Вооруженные формирования России 27 мая обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое.
Враг дважды нарушил режим прекращения огня, применив запрещенную артиллерию, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня
focus.ua
В штабе ООС подчеркнули, что враг намеренно обстреливал участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия.
"Такие провокации очередной раз свидетельствуют о том, что враг сознательно не желает придерживаться существующих договоренностей", – сказано в сообщении.
Также обстрел велся по позициям ВСУ в районе Новотроицкого.
Оккупанты применили 82-мм минометы, запрещенные минскими соглашениями, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Военнослужащие ООС нанесли ответные удары из имеющегося вооружения, чтобы прекратить агрессию противника.
Пострадавших и погибших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.
Ситуация в зоне ООС по состоянию на 27 мая
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 26 мая в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.
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