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27 мая • обновлено в 19:15
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Наемники РФ обстреляли участок разведения сил в Золотом: штаб ООС заявил о провокации

1.5т
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Вооруженные формирования России 27 мая обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое.

Враг дважды нарушил режим прекращения огня, применив запрещенную артиллерию, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

focus.ua

В штабе ООС подчеркнули, что враг намеренно обстреливал участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия.

"Такие провокации очередной раз свидетельствуют о том, что враг сознательно не желает придерживаться существующих договоренностей", – сказано в сообщении.

Также обстрел велся по позициям ВСУ в районе Новотроицкого.

Оккупанты применили 82-мм минометы, запрещенные минскими соглашениями, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Военнослужащие ООС нанесли ответные удары из имеющегося вооружения, чтобы прекратить агрессию противника.

Пострадавших и погибших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 27 мая

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 27 мая

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 26 мая в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
Общество

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