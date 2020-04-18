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18 апреля • обновлено в 09:39
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На Винниччине у ребенка случилась клиническая смерть из-за коронавируса

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В Винницкой области зафиксирован самый тяжелый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 среди детей в Украине.

Как сообщает "ТСН", двухлетний мальчик из Могилев-Подольска пережил клиническую смерть и неделю был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иллюстрация

Иллюстрация

В больницу в райцентре мальчик попал в крайне тяжелом состоянии.

"Ребенок в течение 20 минут была без сознания. У него была клиническая смерть. Проводились реанимационные мероприятия. Была искусственная вентиляция легких, было продолжено лечение. На десятые сутки мы увидели улучшение", – рассказал анестезиолог Олег Хухлей.

Сейчас мальчик находится в областной больнице Винницы. Врачи говорят, что он выздоравливает.

Как писал OBOZREVATEL, дети, зараженные коронавирусом, в основном переносят его гораздо легче, чем взрослые. У большинства из них наблюдаются легкие симптомы, характерные для обычного ОРЗ.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
дети вирус
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