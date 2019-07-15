На Украину свалилась мощнейшая магнитная буря: как спастись

Одна из сильнейших за последнее десятилетие магнитных бурь накрыла Землю 15 июля.

Эксперты отмечают, что последствия этого процесса могут чувствовать абсолютно все: ухудшение настроения, апатия, слабость, сонливость или наоборот – бессонница, передает "ТСН".

Врачи говорят, что во время магнитных бурь пациенты часто жалуются на головную боль, учащенное сердцебиение, повышенное или пониженное давление.

Магнитная буря Иллюстрация

Как спастись

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, надо отказаться от вредной пищи, не переедать, налегать на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу, заменить кофе мятным чаем и пить побольше воды. Также не стоит пить алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он наступит.

Также не стоит забывать о том, что самочувствие зависит и от сна. Поэтому в дни магнитных бурь необходимо следить за его режимом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь повышается риск инфарктов, а также могут наблюдаться головные боли, повышение или понижение давления, раздражительность и сонливость.

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