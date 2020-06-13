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13 июня • обновлено в 09:01
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На Ривненщине коронавирус вспыхнул с новой силой: больше 2 тысяч зараженных

1.6т
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В пятницу, 12 июня, в Ривненской области подтвердили 55 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Как сообщил в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, всего в регионе обнаружили 2297 инфицированных COVID-19.

На Ривненщине коронавирус обнаружили у 2,3 тыс. человек

На Ривненщине коронавирус обнаружили у 2,3 тыс. человек

В частности, 14 новых случаев зафиксировали в Ривне, 13 – в Ривненском районе, 12 – в Сарненском районе. Возраст больных от 3 до 83 лет.

При этом преодолели COVID-19 уже 1254 жителя области. За прошлые сутки выздоровели 42 человека.

Количество летальных случаев не изменилось – 46.

В работе лабораторий области остается 556 образцов.

На Ривненщине коронавирус вспыхнул с новой силой: больше 2 тысяч зараженных

Facebook Виталия Коваля

На Ривненщине коронавирус вспыхнул с новой силой: больше 2 тысяч зараженных

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 июня в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 – за сутки.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
Тег
вирус
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  • УКРАИНА:

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    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

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