На Ривненщине коронавирус вспыхнул с новой силой: больше 2 тысяч зараженных

В пятницу, 12 июня, в Ривненской области подтвердили 55 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Как сообщил в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, всего в регионе обнаружили 2297 инфицированных COVID-19.

На Ривненщине коронавирус обнаружили у 2,3 тыс. человек

В частности, 14 новых случаев зафиксировали в Ривне, 13 – в Ривненском районе, 12 – в Сарненском районе. Возраст больных от 3 до 83 лет.

При этом преодолели COVID-19 уже 1254 жителя области. За прошлые сутки выздоровели 42 человека.

Количество летальных случаев не изменилось – 46.

В работе лабораторий области остается 556 образцов.

Facebook Виталия Коваля

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 июня в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 – за сутки.

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