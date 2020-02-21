На массовых акциях протеста в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, присутствовало множество нетрезвых мужчин.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникаций МВС Украины Артем Шевченко. По его словам, на месте ЧП стоял устойчивый перегар.

"И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили вечером", – подчеркнул он.

Что касается женской части протестующих, то ее, по словам Шевченко, охватил алогичный страх, переросший в панику.

Протесты в Новых Санжарах Facebook Артема Шевченко

"У полтавчан будто вылезли из подсознания потусторонние химеры еще гоголевского Вия и прочей нечисти, помноженные на заморский характер неизвестной угрозы: раз оно из Китая – значит, смерть за нами точно пришла, хоть святых уже выноси. Медицина здесь мировая бессильна, а наша и подавно", – описал эмоции участниц протестов спикер МВС.

Еще один нюанс, на который обратил внимание Шевченко, – это повод для черной всемирной славы маленького украинского городка. Он отметил, что местное население просто хайповало от самого факта того, что вдруг оказалось в центре такого внимания.

"Когда вечером на брифинге премьера увидел опытного фотографа Ефрема Лукацкого из Аssociated Press, то услышал от него что-то вроде: "Эта история сегодня номер один для всех мировых СМИ. Ты не представляешь". Как стать провинциальному райцентру негативно всемирноизвестным за два дня без единого погибшего – это сюда", – с сарказмом отметил Шевченко.

Эвакуация украинцев из Уханя Facebook Артема Шевченко

Сыграло свою роль и тотальное недоверие людей ко всему, что говорит кто-либо из представителей власти. Более того, подчеркнул Шевченко, некоторые украинцы и вовсе строили конспирологические теории о мести власти.

"Система нелогичных контраргументов основывается на слухах, домыслах и на искаженной информации вроде: "Их возят уже по всей Украине – везде не пустили, чего мы пускать должны? А чего вы их по их домам не развезли или по вашим имениям, кончахзаспам – Феофании – Охматдету? В общем, нас власть хочет заразить". В западных областях, особенно на Львовщине, широкое распространение получил такой "аргумент": мол, мы за них не голосовали – теперь они хотят за это нас отравить и со свету сжить", – пишет директор Департамента коммуникаций МВС.

И последний фактор, который спровоцировал волнения такого масштаба, – это, по словам Шевченко, отсутствие у людей минимальной медицинской образованности и культуры профилактики.

Эвакуированных украинцев привезли в Новые Санжары Facebook Артема Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

Позже местные жители заявили, что СМИ их оклеветали и опозорили на всю Украину, хотя они просто переживали за детей.

А журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что на протесты в Новые Санжары людей привозили на автомобилях из другой области.

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