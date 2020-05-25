На Полтавщине от COVID-19 умерла медик: надежды на поправку не было

В больнице Кременчуга Полтавской области от коронавируса умерла 53-летняя женщина, которая работала лаборантом в одном из медучреждений города.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Мэр Виталий Малецкий сообщил, что за жизнь пациентки боролись больше недели, а ее смерть наступила 24 мая. Об этом пишет Kolo news.

В то же время издание подчеркивает, мол, начальник отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохнач признал, что с самого начала надежд на выздоровление женщины врачи возлагали немного.

В Кременчуге от COVID-19 умерла 53-летняя лаборант одной из больниц

"Больше недели пациентка провела в больнице, она была на искусственной вентиляции легких, под аппаратом ИВЛ, но спасти не удалось", – рассказал чиновник.

По его словам, кроме COVID-19, у женщины диагностировали также двустороннее воспаление легких и тяжелые сопутствующие заболевания, в частности, диабет, который осложняет течение коронавируса.

"Работала женщина лаборантом в медучреждении Глобинского района. Сейчас эпидемиологи изучают вопрос, где она могла заразиться", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL

В Кропивницком Кировоградской области от коронавируса умерли два брата-врача.

В Одессе от COVID-19 умерли врач-реаниматолог городской больницы №10 и директор школы №1.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!