На Николаевщине жители устроили домашнюю службу и массово заразились коронавирусом

За сутки в Николаевской области лабораторно установлены 9 случаев заболевания коронавирусом.

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Как сообщают в местной ОГА, двое из этих инфицированных проживают в селе Вороновка, шесть – в городе Вознесенск, из них четверо – семья. Еще один зараженный из села Пружаны.

Отмечается, что указанные лица относятся к тесного круга общения, с ранее заболевших, по религиозному признаку. О двух женщинах, заразившихся ранее, было известно, что они участвовали в совместных богослужениях на дому.

На Николаевщине возросло количество больных коронавирусом pixabay.com

Из девяти новых больных только одному потребовалась госпитализация, другие проходят лечение на дому.

Всего в области на данный момент обнаружено 14 заболевших человек. Все в Вознесенском районе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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