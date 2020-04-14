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14 апреля • обновлено в 18:32
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На Николаевщине жители устроили домашнюю службу и массово заразились коронавирусом

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За сутки в Николаевской области лабораторно установлены 9 случаев заболевания коронавирусом.

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Как сообщают в местной ОГА, двое из этих инфицированных проживают в селе Вороновка, шесть – в городе Вознесенск, из них четверо – семья. Еще один зараженный из села Пружаны.

Отмечается, что указанные лица относятся к тесного круга общения, с ранее заболевших, по религиозному признаку. О двух женщинах, заразившихся ранее, было известно, что они участвовали в совместных богослужениях на дому.

На Николаевщине возросло количество больных коронавирусом

На Николаевщине возросло количество больных коронавирусом

pixabay.com

Из девяти новых больных только одному потребовалась госпитализация, другие проходят лечение на дому.

Всего в области на данный момент обнаружено 14 заболевших человек. Все в Вознесенском районе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Теги
болезнь карантин
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