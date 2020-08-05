На курортах Турции коронавирус вспыхнул с новой силой. shop.impressiatour.com

На курортах Турции резко увеличилось количество зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter.

"Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений", – написал он.

Министр сообщил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных.

Отметим, что за минувшие сутки, 4 августа, в стране было выявлено 1 083 новых случая заражения. При этом 18 человек скончались, а 994 выздоровели.

Около двух недель назад число больных в Турции держалось на уровне чуть более 900 человек за сутки.

На курортах Турции коронавирус вспыхнул с новой силой Фахреттин Коджа в Twitter

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