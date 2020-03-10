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10 марта • обновлено в 10:42
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На каком расстоянии передается коронавирус: ученые дали ответ

3.3т
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Коронавирус COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

Как выяснили китайские ученые, вирус сохраняется в воздухе до 30 минут, пишет news.ru. Было установлено, что это расстояние больше, чем рекомендованные органами здравоохранения всего мира 2 метра.

Эти данные специалистам удалось получить после анализа одного их случаев распространения вируса в автобусе. В транспортном средстве оказался заражённый китаец без маски. После поездки с ним в одном салоне коронавирусом нового типа заболели семь человек, в том числе пара, сидевшая от него на расстоянии шести рядов или 4,5 метров.

Стало известно, на каком расстоянии передается коронавирус

Стало известно, на каком расстоянии передается коронавирус

tetovasot.com

Кроме того, вирус передался пассажиру, который сел в автобус спустя 30 минут с момента высадки инфицированного.

Кроме того, ученые установили, что коронавирус может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности. В частности, при 37 градусах по Цельсию вирус способен оставаться активным от 2 до 3 дней,

Напомним, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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