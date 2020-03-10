На каком расстоянии передается коронавирус: ученые дали ответ

Коронавирус COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

Как выяснили китайские ученые, вирус сохраняется в воздухе до 30 минут, пишет news.ru. Было установлено, что это расстояние больше, чем рекомендованные органами здравоохранения всего мира 2 метра.

Эти данные специалистам удалось получить после анализа одного их случаев распространения вируса в автобусе. В транспортном средстве оказался заражённый китаец без маски. После поездки с ним в одном салоне коронавирусом нового типа заболели семь человек, в том числе пара, сидевшая от него на расстоянии шести рядов или 4,5 метров.

Стало известно, на каком расстоянии передается коронавирус tetovasot.com

Кроме того, вирус передался пассажиру, который сел в автобус спустя 30 минут с момента высадки инфицированного.

Кроме того, ученые установили, что коронавирус может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности. В частности, при 37 градусах по Цельсию вирус способен оставаться активным от 2 до 3 дней,

Напомним, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!