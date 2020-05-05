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6 мая • обновлено в 07:00
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На Хмельнитчине церковники с подозрением на COVID-19 отказались от тестирования

2.4т
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В Хмельницкой области семья священника и участники церковного хора, в которых заподозрили коронавирус, отказались от проведения тестирования на наличие болезни.

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Сейчас они находятся на самоизоляции под наблюдением полиции. Об этом сообщает Хмельницкая областная госадминистрация.

Отмечается, что семья священнослужителя и и другие церковники живут в Красиловском районе. Сейчас там уже в 28 человек лабораторно подтвердили диагноз COVID-19.

На Хмельнитчине церковники с подозрением на COVID-19 отказались от тестирования

"Семья священника из Красиловского района и члены церковного хора, которые отказались от обследования, находятся на самоизоляции под наблюдением полиции", – говорится в сообщении.

Всего в области на самоизоляции находится 841 человек по предписанию врачей. Им оказывается помощь в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Известно, что по состоянию на утро 5 мая всего с начала эпидемии на территории области методом ПЦР подтверждено заболевание коронавирусом у 129 человек, среди которых 14 детей и 18 медицинских работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, священник Русской православной церкви отец Сергей (Николай Романов) проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус тесты
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