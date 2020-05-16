На Хмельнитчине монах с COVID-19 перед смертью массово заразил людей

Заболели 11 монахов. Все они заразились от 54-летнего священнослужителя, который скончался в результате недуга

В Городищенском мужском монастыре УПЦ МП Хмельницкой области 11 монахов заразились коронавирусом.

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Инфицированные оказались контактными с 54-летним монахом, который ранее скончался от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, передает Inforesist.

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"Последняя информация, которая поступила перед самым брифингом, в Хмельницкой области добавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19. То есть это уже не 235 человек, а на 17 человек больше. Хочу подчеркнуть, что среди этих 17 человек 11 – монахи монастыря в Городище Шепетовского района, по три человека – из города Каменца-Подольского и Каменец-Подольского района", – сказал чиновник.

По его словам, распространения инфекции связано с несоблюдением карантина во время поминальных дней и Пасхи. На данный момент в монастыре запрещено посещение и проведение любых мероприятий на его территории.

Позднее стало известно, что COVID-19 подтвержден и у двух женщин, которые посещали монастырь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю по применению адаптивного карантина к религиозным организациям.

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