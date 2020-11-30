На Донбассе погиб десантник ВСУ: названо имя

На Донбассе погиб военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Терещук Сергей.

Об этом сообщил в Facebook Сергей Сердюк. Трагедия случилась 28 ноября.

Обстоятельства гибели в сообщении не уточнены, но указывается, что боец выполнял воинский долг.

Сергей Терещук проживал в селе Маковище Макаровского района Киевской области.

Также о гибели Терещука сообщили в Facebook Макаровской районной государственной администрации.

"Сегодня Макаровщина прощается с еще одним защитником родной земли, участником ООС, бойцом десантно-штурмовой бригады, жителем с. Маковище – Сергеем Терещуком, который погиб, выполняя свой воинский долг, защищая независимость и суверенитет Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области простились с воином 72-й бригады имени Черных Запорожцев старшим солдатом Вячеславом Минкиным. Военный погиб 24 ноября вблизи Авдеевки от пули российских оккупантов.