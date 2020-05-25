На чартере с украинскими заробитчанами обнаружен COVID-19: СМИ раскрыли подробности

На одном из авиарейсов, который доставлял украинских заробитчан в Европу, был обнаружен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на свои источники, все пассажиры чартера, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.

На самолете с украинскими заробитчанами обнаружили больного коронавирусом

Издание отмечает, что всего было выполнено три рейса для перевозки работников. Но после случая с коронавирусом о таких чартерах больше не сообщается.

Как писал OBOZREVATEL:

правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, снова на работу в другие страны.

Кабмин Украины планирует создать в стране около полумиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривен.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на заработки в Финляндию.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины не будут содействовать организации чартерных рейсов в страны Европейского Союза с украинскими работниками, хотя партнеры и обращаются с такими просьбами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся