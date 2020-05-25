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25 мая • обновлено в 12:27
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На чартере с украинскими заробитчанами обнаружен COVID-19: СМИ раскрыли подробности

3.6т
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На одном из авиарейсов, который доставлял украинских заробитчан в Европу, был обнаружен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на свои источники, все пассажиры чартера, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.

На самолете с украинскими заробитчанами обнаружили больного коронавирусом

На самолете с украинскими заробитчанами обнаружили больного коронавирусом

Издание отмечает, что всего было выполнено три рейса для перевозки работников. Но после случая с коронавирусом о таких чартерах больше не сообщается.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
самолет вирус
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