На Буковине произошла вспышка COVID-19: десятки новых зараженных

В Черновицкой области зафиксировали 43 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Всего в течение суток, 26 мая, лабораторный центр исследовал 487 новых образцов, сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
При этом от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 буковинцев, которые дважды получили отрицательный результат теста.
COVID-19 в Украине
"Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Но пока что не ослабляйте бдительность. Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой", – сообщил Осачук.
Всего в области зарегистрировано 3144 случаев инфицирования.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области смягчили особый режим въезда и выезда: был восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.
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