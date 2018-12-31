На БМП и в окопах: бойцы ВСУ оригинально поздравили Украину с Новым годом

Бойцы ВСУ, находясь на передовых позициях на Донбассе, трогательно поздравляли украинцев с новогодними праздниками.

Видеопоздравление от участников операции Объединенных сил появилось в сети, сообщает "Новинарня" (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

Отмечается, что видео записано военнослужащими 10-й отдельной горно-штурмовой бригады на позициях в Луганской области.

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Защитники Украины украсили БМП электрическими гирляндами и проехались на нем вместе с Санта-Клаусом.

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После этого боец бригады Глеб Бабич в праздничном костюме и бронежилете прочитал поздравительное стихотворение. Далее наводим языком оригинала:

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Шлях привів до України —

Тут радію серцем я.

Це улюблена країна,

Світла, Бога і моя!

Казка тихо з неба ллється,

Вкрита ковдрою земля.

Рік новий з нуля почнеться —

Ось і я почну з "нуля".

Най сьогодні свято буде,

Янгол вкриє в два крила.

Тут в окопах справжні люди,

Гідні шани і тепла.

Світ живе — вони воюють,

Хтось не зміг — вони змогли,

Щедро кожному дарують

Змогу сісти за столи.

І коли вночі у свято

Зсуне келихи народ,

Просто так — згадай солдата,

Це цінніша з нагород.

Далі, за моїм наказом,

Біг почне щасливий рік.

Всій країні тих, хто разом,

Я дарую оберіг.

Воля є — заможність буде,

Рік потрібне принесе.

Я незламним, вільним людям

Дарувати буду все.

Під ялинку що покласти —

Все згадай і підрахуй.

Всім роздам любов і щастя,

Тільки ворогові — …ні!

Жити, вірити, кохати —

Всім, в тилу і на "нулі".

Буде, брате, буде свято

Завжди на твоїй землі!

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились показательные фото предновогоднего Донецка. Так, одна из самых пострадавших частей оккупированного города в конце 2018 года выглядит практически неузнаваемой.