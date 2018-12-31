На БМП и в окопах: бойцы ВСУ оригинально поздравили Украину с Новым годом

Бойцы ВСУ, находясь на передовых позициях на Донбассе, трогательно поздравляли украинцев с новогодними праздниками.
Видеопоздравление от участников операции Объединенных сил появилось в сети, сообщает "Новинарня" (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).
Отмечается, что видео записано военнослужащими 10-й отдельной горно-штурмовой бригады на позициях в Луганской области.
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Защитники Украины украсили БМП электрическими гирляндами и проехались на нем вместе с Санта-Клаусом.
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После этого боец бригады Глеб Бабич в праздничном костюме и бронежилете прочитал поздравительное стихотворение. Далее наводим языком оригинала:
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Шлях привів до України —
Тут радію серцем я.
Це улюблена країна,
Світла, Бога і моя!
Казка тихо з неба ллється,
Вкрита ковдрою земля.
Рік новий з нуля почнеться —
Ось і я почну з "нуля".
Най сьогодні свято буде,
Янгол вкриє в два крила.
Тут в окопах справжні люди,
Гідні шани і тепла.
Світ живе — вони воюють,
Хтось не зміг — вони змогли,
Щедро кожному дарують
Змогу сісти за столи.
І коли вночі у свято
Зсуне келихи народ,
Просто так — згадай солдата,
Це цінніша з нагород.
Далі, за моїм наказом,
Біг почне щасливий рік.
Всій країні тих, хто разом,
Я дарую оберіг.
Воля є — заможність буде,
Рік потрібне принесе.
Я незламним, вільним людям
Дарувати буду все.
Під ялинку що покласти —
Все згадай і підрахуй.
Всім роздам любов і щастя,
Тільки ворогові — …ні!
Жити, вірити, кохати —
Всім, в тилу і на "нулі".
Буде, брате, буде свято
Завжди на твоїй землі!
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