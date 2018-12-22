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''Мы зомбировали людей!'' Симеон сделал откровенное признание о УПЦ МП

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Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины, признался, что Московский патриархат зомбировал прихожан.

"Я очень сожалею о том, что 22 года я, как и другие архиереи, - что мы зомбировали наших людей. Говорили, что только мы правильные, а другие церковные структуры неканоничные и безблагодатные, а диалог с ними невозможен", - сказал он в интервью LIGA.net.

Симеон заявил, что всегда выступал за независимую автокефальную церковь в Украине.

"На самом деле, я очень болезненно переносил церковное разделение. На каждом архиерейском собрании в Киеве, на каждом соборе в Москве всегда поднимался вопрос автокефалии. Я выступал там и говорил, что для единства украинского народа и для церковного единства мы должны иметь в Украине свою церковь", - подчеркнул митрополит.

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Митрополит Симеон

Митрополит Симеон

РБК-Украина

Но все решения, по его словам, всегда сводились к одному: сейчас не время, не время и не время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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