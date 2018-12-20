Мороз, гололедица и шквалы: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

В четверг, 20 декабря, в Украине будет сухо и морозно.

Так, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

Морозы в Украине Корреспондент

В Киеве также будет морозно и солнечно. Температура днем будет держаться на уровне -4° -6°.

В это время на курортах Египта сохраняется тепло. В Шарм-эль-Шейхе 20 декабря будет +22° +23°. Осадки не намечаются.

В Хургаде немного холоднее — +21° +22°. Весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 20 декабря постепенно начнут ослабевать морозы, хотя гололедица на дорогах сохранится.