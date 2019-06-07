"Молимся за ребенка!" Украину потрясло страшное ДТП с автомобилем полиции

В Конотопе (Сумская область) автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.

Об этом сообщил бывший мэр города Артем Семенихин в Facebook. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

"Душа рвется на куски, ведь я на протяжении своей каденции минимум четыре раза выносил на голосование депутатов вопрос о выделении средств на установку именно на этом месте светофора!" - написал он.

Позже Семенихин рассказал, что состояние ребенка стабильное. Он перенес операцию, в ходе которой пришлось удалить селезенку.

"Сейчас проводят КТ головного мозга специалисты с города Сумы. Молимся за ребенка", - написал он.

ДТП с ребенком в Конотопе facebook.com/Semenikhin

ДТП с ребенком в Конотопе facebook.com/Semenikhin

ДТП с ребенком в Конотопе facebook.com/Semenikhin

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом полицейские подстрелили 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова. Ребенок умер умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам. Вскоре их задержали.

Недавно глава Нацполиции рассказал жуткие подробности убийства ребенка, отметив, что о его пулевом ранении стало известно с опозданием.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".

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