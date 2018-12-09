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Мокро и снежно: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

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В воскресенье, 9 декабря, в Украине ожидаются небольшой, в центральных областях умеренный, мокрый снег и дождь.

На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер южный, 5-10м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. На остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

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В Киеве 9 декабря также ожидается мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +3.

Мокро и снежно: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи прогнозируют, что 2019 год может стать самым жарким в истории из-за феномена Эль-Ниньо — резкого повышения температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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