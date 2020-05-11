Могут погибнуть 1,4 миллиона: после пандемии COVID-19 миру грозит новая опасность

Исследователи опасаются, что вслед за пандемией коронавируса может начаться вспышка туберкулеза. По некоторым оценкам, заболеть могут более 6 миллионов человек.

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Доктор Лиджи Томас в своей колонке на Medical News опубликовала данные свежего исследования из сервера препринтов bioRxiv. Согласно им, долгое воздействие COVID-19 на организм человека может активировать спящие бактериальные инфекции, в том числе и туберкулез.

По данным Всемирной организации здравоохранения, спящий туберкулез присутствует у четверти населения планеты. Естественно, у всех носителей он не активируется, но довольно много людей могут стать жертвами новой вспышки.

COVID-19 может активировать спящий туберкулез

CNBC рассказывает о докладе, который подготовили Stop TB Partnership совместно с Имперским колледжем Лондона, Университетом Джона Хопкинса и Агентством по международному развитию США. В нем говорится, что вспышку туберкулеза можно ожидать в период между 2020-2025 годами и поразить она может около 6,3 млн человек, из которых около 1,4 млн – погибнут.

Причина этому – отсутствие диагностики и лечения туберкулеза на фоне карантинных мер из-за COVID-19. Однако директор Stop TB Partnership Лючица Дициу отметила, что избежать вспышки все же можно. Для этого странам необходимо уже сейчас взять ситуацию под контроль и усилить наблюдение за болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-19 вызывает тромбы и инсульты у молодых.

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