Минздрав назвал регионы с наихудшей ситуацией с COVID-19

По состоянию на субботу, 28 ноября, наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине обстоит в Сумской области. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе составляет 956,3.

Следом в статистике идут Черкасская область – 820,5 и Киевская область – 696,6. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Самый низкий показатель заболеваемости в Кировоградской – 147,5, Луганской – 164,3 и Винницкой областях – 222,4.

При этом ни один регион страны не готов к ослаблению карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Украине удалось замедлить рост числа заражений COVID-19.