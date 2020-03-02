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2 марта • обновлено в 16:03
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Меркель отказали в рукопожатии из-за коронавируса. Видео

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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на фоне ситуации с коронавирусом в мире отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель.

Курьезный случай произошел на встрече с представителями объединений мигрантов в Берлине 2 марта. Об этом сообщает Bild (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Меркель подошла к Зеехоферу и протянула ему руку в знак приветствия. Однако министр не ответил ей.

Ангеле Меркель отказали в рукопожатии из-за коронавируса

Ангеле Меркель отказали в рукопожатии из-за коронавируса

При этом канцлер не растерялась и в шутку подняла обе руки, показав Зеехоферу поверхность своих ладоней. После оба просто посмеялись над ситуацией.

Зеехофер отказался пожать руку Меркель из-за боязни коронавируса

Зеехофер отказался пожать руку Меркель из-за боязни коронавируса

bild.de

Как подчеркивают немецкие СМИ, глава МВД Германии ранее заявлял о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом.

Зеехофер отказался пожать руку Меркель из-за боязни коронавируса

Зеехофер отказался пожать руку Меркель из-за боязни коронавируса

bild.de

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
вирус курьез
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