Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на фоне ситуации с коронавирусом в мире отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель.
Курьезный случай произошел на встрече с представителями объединений мигрантов в Берлине 2 марта. Об этом сообщает Bild (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что Меркель подошла к Зеехоферу и протянула ему руку в знак приветствия. Однако министр не ответил ей.
Ангеле Меркель отказали в рукопожатии из-за коронавируса
При этом канцлер не растерялась и в шутку подняла обе руки, показав Зеехоферу поверхность своих ладоней. После оба просто посмеялись над ситуацией.
Зеехофер отказался пожать руку Меркель из-за боязни коронавируса
bild.de
Как подчеркивают немецкие СМИ, глава МВД Германии ранее заявлял о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом.
Зеехофер отказался пожать руку Меркель из-за боязни коронавируса
bild.de
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