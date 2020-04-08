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8 апреля • обновлено в 16:12
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Мэр Фастова предложил нарушителям карантина рыть могилы

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Мэр Фастова Михаил Нетяжук заявил, что наказывать нарушителей карантина из-за коронавируса нужно не штрафами, а выкапыванием могил.

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Соответствующее предложение он написал на своей странице в Facebook. При этом подчеркнул, что в городе еще больше ужесточат контроль за соблюдением гражданами уже принятых мер.

"Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые порой нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразно было бы, наверное, не штрафовать (их деньги на самом деле городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительно", – заявил Нетяжук.

Мэр Фастова предложил нарушителей карантина наказывать копанием могил

Мэр Фастова предложил нарушителей карантина наказывать копанием могил

Правда, мэр Фастова подчеркнул, что такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, поэтому власти усилят контроль.

"Кто не соблюдает требования – будет жестко наказан. И потом не обижайтесь. Из-за одного равнодушного не должны рисковать все", – отметил Нетяжук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах мэр Анатолий Бондаренко оскандалился, выделив деньги на гробы для вероятных погибших от коронавируса и не дав ни копейки на аппараты искусственной вентиляции легких.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин штрафы
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