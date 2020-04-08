Мэр Фастова предложил нарушителям карантина рыть могилы

Мэр Фастова Михаил Нетяжук заявил, что наказывать нарушителей карантина из-за коронавируса нужно не штрафами, а выкапыванием могил.

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Соответствующее предложение он написал на своей странице в Facebook. При этом подчеркнул, что в городе еще больше ужесточат контроль за соблюдением гражданами уже принятых мер.

"Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые порой нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразно было бы, наверное, не штрафовать (их деньги на самом деле городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительно", – заявил Нетяжук.

Мэр Фастова предложил нарушителей карантина наказывать копанием могил

Правда, мэр Фастова подчеркнул, что такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, поэтому власти усилят контроль.

"Кто не соблюдает требования – будет жестко наказан. И потом не обижайтесь. Из-за одного равнодушного не должны рисковать все", – отметил Нетяжук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах мэр Анатолий Бондаренко оскандалился, выделив деньги на гробы для вероятных погибших от коронавируса и не дав ни копейки на аппараты искусственной вентиляции легких.

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