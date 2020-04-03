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3 апреля • обновлено в 04:12
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Марина Петик
Марина Петик
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В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица: детали запутанной трагедии

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В Ивано-Франковске 30 марта от коронавируса умерла роженица. Инфекцию у Галины обнаружили в областном перинатальном центре незадолго до смерти, хотя в заведении она провела месяц. Там же ранее скончалась еще одна женщина, у четверых медиков подтвердили COVID-19.

Семья убеждена: их родственницу инфицировали в больнице. Власти же уверяют, что беременная несколько месяцев назад была в Польше и контактировала с родными, которые также вернулись с заработков. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица

У врачей и родных разные версии

В Ивано-Франковском областном перинатальном центре от коронавируса умерла 37-летняя Галина В. За месяц до родов ее положили на сохранение в отделение этого центра.

Как рассказал нам заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, у роженицы были осложнения.

"При поступлении у нее не было температуры. Если бы она сразу сказала, что была в ноябре в Польше или имела контакты с родными, которые там были, мы бы немедленно провели женщине экспресс-тест и отправили бы в обсервативное отделение, куда направляем всех, кто под подозрением на коронавирус", – пояснил Чемный.

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица: детали запутанной трагедии

Позже, по словам Чемного, от лечащего врача и врача из женской консультации они узнали, что Галина имела контакты с родными, которые были за границей. "Мы поздно узнали об этом, поэтому ей сразу сделали экспресс-тест и перевели в другое отделение", – говорит Чемный.

Это подтверждает и директор перинатального центра Юрий Павлушинский. "Со слов медиков, муж Галины приехал из Польши и несколько дней, пока она была в центре, был рядом. Потом вроде снова отправился в Польшу. Но это все пока со слов медиков и нельзя считать достоверной информацией", – подчеркнул Павлушинский.

Однако сестра Галины Оксана Стасевич считает, что заражение произошло в больнице. "Я хочу, чтобы люди не оговаривали мою сестру в комментариях. А то, что это произошло в больнице, пусть будет на их совести, мы знаем правду", – рассказала нам Оксана.

Хоронить пришлось родным

Родные Галины В. тяжело пережили ее смерть. Кроме того, что без мамы осталась новорожденная девочка (ее состояние средней тяжести, а анализы проводят сейчас в Киеве. – Ред.), серьезные проблемы возникли и с похоронами. По словам Оксаны Стасевич – сестры Галины, местные власти Болехова отказались предоставить родным людей для похорон.

Хоронить умершую от коронавируса женщину пришлось родным

Хоронить умершую от коронавируса женщину пришлось родным

Скрин видео

Оксана рассказала об этом на видео. Грузили гроб в машину скорой, а затем вытаскивали и хоронили брат и близкие родственники. Все были в защитных костюмах. Сама Оксана также стояла на расстоянии, поскольку приближаться к гробу сестры, которая умерла от коронавируса, тоже нельзя. Друзей и близких на кладбище не было.

В комментариях писали, что похороны были организованы не по-человечески.

Правда, отец Викентий из Гошовского монастыря, откуда на похороны Галины ездил священник, считает, что в условиях коронавируса ничего другого организовать было нельзя.

На похоронах были несколько близких и священник

На похоронах были несколько близких и священник

Скрин видео

"Вы же понимаете, по традиции, на Франковщине похороны длились бы три дня. Священник приходит в дом, где находится гроб с умершим, и час читает молитву. При этом должны собраться все родные и друзья, двор должен быть полон людей. На второй день священник также отпевает, тоже собираются все. Потом в церкви, потом на кладбище. В условиях карантина это невозможно! Поэтому все прошло по сокращенной процедуре, священник был на кладбище, и все было достойно. К этому сейчас придется привыкать", – считает отец Викентий.

Также заразились медики

В областном перинатальном центре, где, кроме Галины, от коронавируса скончалась 60-летняя женщина (ждала плановую операцию, у нее были осложнения), карантин объявлен только в отделении обсервации, где в последнее время находились обе женщины.

"Палату продезинфицировали, а всем, кто с ней лежал, провели экспресс-тесты. Они негативны. У одной из женщин есть температура, она изолирована. Но всем также проведут ПЦР-тесты", – говорит Чемный.

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица: детали запутанной трагедии

Кроме этого, в центре коронавирус подтвердился у трех медиков. По словам чиновника, одна из них не контактировала с больными. "У нас в области сейчас заразились 8 медиков, трое из этого центра. Они сейчас в инфекционной больнице. Еще 8 человек под подозрением, ждем результаты тестов", – добавил Чемный.

Он уверяет, что женщины не могли заразиться коронавирусом от медиков: "На момент выявления у беременной инфекции никто в больнице не болел. А сама женщина в ноябре вернулась из Польши, а также имела контакты с родственниками, которые приехали из-за границы. Пусть полиция разбирается".

По словам директора перинатального центра Юрия Павлушинского, в заведении коронавирус выявлен у четырех медиков. "Двое вообще не контактировали с беременной, они были в командировке и на курсах. Одна сказала, что у нее недавно из-за границы приехали дети. Поэтому сейчас создана комиссия, которая и будет разбираться", – говорит он.

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица: детали запутанной трагедии

Информация о родных Галины передана в полицию и семейному доктору. Именно они должны проследить за изоляцией родных женщины.

Из-за коронавируса в некоторых больницах области организован специальный график работы медиков. Перед началом работы им меряют температуру. А врачи работают вахтовым методом: неделя в больнице, неделя на обсервации, неделя дома.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
медики инфекция беременность вирус
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