В Ивано-Франковске 30 марта от коронавируса умерла роженица. Инфекцию у Галины обнаружили в областном перинатальном центре незадолго до смерти, хотя в заведении она провела месяц. Там же ранее скончалась еще одна женщина, у четверых медиков подтвердили COVID-19.

Семья убеждена: их родственницу инфицировали в больнице. Власти же уверяют, что беременная несколько месяцев назад была в Польше и контактировала с родными, которые также вернулись с заработков. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица

У врачей и родных разные версии

В Ивано-Франковском областном перинатальном центре от коронавируса умерла 37-летняя Галина В. За месяц до родов ее положили на сохранение в отделение этого центра.

Как рассказал нам заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, у роженицы были осложнения.

"При поступлении у нее не было температуры. Если бы она сразу сказала, что была в ноябре в Польше или имела контакты с родными, которые там были, мы бы немедленно провели женщине экспресс-тест и отправили бы в обсервативное отделение, куда направляем всех, кто под подозрением на коронавирус", – пояснил Чемный.

Позже, по словам Чемного, от лечащего врача и врача из женской консультации они узнали, что Галина имела контакты с родными, которые были за границей. "Мы поздно узнали об этом, поэтому ей сразу сделали экспресс-тест и перевели в другое отделение", – говорит Чемный.

Это подтверждает и директор перинатального центра Юрий Павлушинский. "Со слов медиков, муж Галины приехал из Польши и несколько дней, пока она была в центре, был рядом. Потом вроде снова отправился в Польшу. Но это все пока со слов медиков и нельзя считать достоверной информацией", – подчеркнул Павлушинский.

Однако сестра Галины Оксана Стасевич считает, что заражение произошло в больнице. "Я хочу, чтобы люди не оговаривали мою сестру в комментариях. А то, что это произошло в больнице, пусть будет на их совести, мы знаем правду", – рассказала нам Оксана.

Хоронить пришлось родным

Родные Галины В. тяжело пережили ее смерть. Кроме того, что без мамы осталась новорожденная девочка (ее состояние средней тяжести, а анализы проводят сейчас в Киеве. – Ред.), серьезные проблемы возникли и с похоронами. По словам Оксаны Стасевич – сестры Галины, местные власти Болехова отказались предоставить родным людей для похорон.

Хоронить умершую от коронавируса женщину пришлось родным Скрин видео

Оксана рассказала об этом на видео. Грузили гроб в машину скорой, а затем вытаскивали и хоронили брат и близкие родственники. Все были в защитных костюмах. Сама Оксана также стояла на расстоянии, поскольку приближаться к гробу сестры, которая умерла от коронавируса, тоже нельзя. Друзей и близких на кладбище не было.

В комментариях писали, что похороны были организованы не по-человечески.

Правда, отец Викентий из Гошовского монастыря, откуда на похороны Галины ездил священник, считает, что в условиях коронавируса ничего другого организовать было нельзя.

На похоронах были несколько близких и священник Скрин видео

"Вы же понимаете, по традиции, на Франковщине похороны длились бы три дня. Священник приходит в дом, где находится гроб с умершим, и час читает молитву. При этом должны собраться все родные и друзья, двор должен быть полон людей. На второй день священник также отпевает, тоже собираются все. Потом в церкви, потом на кладбище. В условиях карантина это невозможно! Поэтому все прошло по сокращенной процедуре, священник был на кладбище, и все было достойно. К этому сейчас придется привыкать", – считает отец Викентий.

Также заразились медики

В областном перинатальном центре, где, кроме Галины, от коронавируса скончалась 60-летняя женщина (ждала плановую операцию, у нее были осложнения), карантин объявлен только в отделении обсервации, где в последнее время находились обе женщины.

"Палату продезинфицировали, а всем, кто с ней лежал, провели экспресс-тесты. Они негативны. У одной из женщин есть температура, она изолирована. Но всем также проведут ПЦР-тесты", – говорит Чемный.

Кроме этого, в центре коронавирус подтвердился у трех медиков. По словам чиновника, одна из них не контактировала с больными. "У нас в области сейчас заразились 8 медиков, трое из этого центра. Они сейчас в инфекционной больнице. Еще 8 человек под подозрением, ждем результаты тестов", – добавил Чемный.

Он уверяет, что женщины не могли заразиться коронавирусом от медиков: "На момент выявления у беременной инфекции никто в больнице не болел. А сама женщина в ноябре вернулась из Польши, а также имела контакты с родственниками, которые приехали из-за границы. Пусть полиция разбирается".

По словам директора перинатального центра Юрия Павлушинского, в заведении коронавирус выявлен у четырех медиков. "Двое вообще не контактировали с беременной, они были в командировке и на курсах. Одна сказала, что у нее недавно из-за границы приехали дети. Поэтому сейчас создана комиссия, которая и будет разбираться", – говорит он.

Информация о родных Галины передана в полицию и семейному доктору. Именно они должны проследить за изоляцией родных женщины.

Из-за коронавируса в некоторых больницах области организован специальный график работы медиков. Перед началом работы им меряют температуру. А врачи работают вахтовым методом: неделя в больнице, неделя на обсервации, неделя дома.

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