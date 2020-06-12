МАУ опубликовала новые требования к пассажирам: какие меры нужно соблюдать

Авиакомпания МАУ опубликовала правила для пассажиров, которые они будут обязаны соблюдать после возобновления полетов с 15 июня.
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Как сообщается на сайте компании, пассажиры должны носить маски и иметь нужное их количество, чтобы менять средства защиты во время всего процесса перелета – в аэропорту, на борту самолета, во время пересадки и так далее. Сами маски необходимо носить так, чтобы они полностью прикрывали нос и рот.
Доступ к терминалу аэропорта будет ограничен. Попасть туда смогут только пассажиры, персонал авиакомпаний и аэропорта, а также люди, которые сопровождают особые категории пассажиров – детей, людей с ограниченной подвижностью и так далее. Кроме этого, пассажирам рекомендуют осуществлять регистрацию онлайн и использовать киоски самостоятельной регистрации багажа, чтобы не возникали столпотворения, а также соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.
МАУ опубликовала новые требования к пассажирам во время перелетов
Пресс-служба аэропорта Борисполь
Расчет за товары и услуги в аэропорту и в самолете будет осуществляться только бесконтактно банковскими картами, а для питания на борту станут использовать продукты в закрытой упаковке. Напитки будут подавать в одноразовой посуде. Кроме этого, прекратят раздачу напитков на разлив (кроме кофе и чая).
Напоследок, МАУ посоветовала пассажирам изучить карантинные меры в стране, куда они направляются – необходимость наличия справки об отрицательном тесте на COVID-19, прохождения обсервации и так далее.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.
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