Маркив: эта победа в суде – это память о всех погибших защитников Украины

Освобожденный из тюрьмы в Италии воин Национальной гвардии Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД. Напомним, украинец вышел на свободу во вторник, 3 ноября.

"Это чрезвычайное происшествие. Мы показали, что правда есть. Моим осуждением было показано, что кремлевской пропаганде нет предела, но справедливость существует. Эта победа в суде – это память о всех погибших защитниках Украины", – сказал Маркив.

Украинский солдат добавил, что, прежде всего, он наденет форму Национальной гвардии.

"Я военнослужащий, для меня достоинство и дисциплина имеет огромное значение. Я брал пример с генерала Кульчицкого. Мне выпала огромная честь быть с ним знакомым, это генерал с сердцем солдата, настоящий патриот. Когда мы завершали подготовку, весной 2014 года, она не была слишком серьезной, однако у нас был боевой дух и патриотизм. Мы смогли передать его своим собратьям. И сегодня мы вновь доказали, что можем противостоять одной из сильнейших армий мира", – добавил украинец.

Отметим, легендарный генерал Сергей Кульчицкий погиб на Донбассе, когда 29 мая 2014 года неподалеку от Славянска сепаратисты сбили украинский вертолет Ми-8. Жертвами стали 12 воинов Нацгвардии и бывших "беркутовцев", которые отправились на ротацию.

Как напомнили в пресс-службе Министерства внутренних дел, Виталий Маркив был заключении более трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маркив вышел на свободу с украинским флагом. 3 ноября воина оправдал суд Милана (Италия).

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение суда об освобождении Маркива дает силу и веру для борьбы за остальных украинцев.