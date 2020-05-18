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18 мая • обновлено в 12:02
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Ляшко сказал, когда разрешат массовые мероприятия в Украине

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Массовые мероприятия в Украине будут открываться одними из последних, потому что существует риск заражения COVID-19.

Об этом на брифинге в понедельник, 18 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Массовые мероприятия будем рекомендовать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемиологической ситуации. Будет ли это сделано отдельно – история покажет. Но в первую очередь мы рассматриваем введение адаптивного карантина на территории Украины", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о 5-ти этапах выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

Также глава Кабинета министров Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса продолжат.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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