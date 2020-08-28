Ляшко рассказал о правилах похорон жертв коронавируса в Украине

В Минздраве рассказали о протоколе погребения умерших от COVID-19.

С начала августа в Украине действует упрощенный протокол погребения умерших от COVID-19.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Заместитель министра здравоохранения уточнил, что правительство обновило рекомендации по захоронениям 4 августа.

"Мы пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель", – пояснил Ляшко.

Однако, как добавил он, вопрос обработки тела, а также церемонии прощания остается открытым.

"Мы рекомендуем избегать скопления людей", – отметил санитарный врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине установили новые зоны адаптивного карантина, которые начнут действовать с 31 августа.

По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине официально подтверждены 112 059 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1974 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 2403 человека, а 54 217 пациентов полностью побороли болезнь.

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