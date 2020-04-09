Ляшко приехал в Николаев: его машина попала в ДТП

В Николаеве автомобиль главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус журналистов. В результате никто не пострадал, оба авто получили механические повреждения.

Авария произошла на ул. Лазурной днем 9 апреля, когда представитель Минздрава прибыл в область, чтобы разобраться, почему там не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщают "Новости N".

По словам очевидцев, водитель Volkswagen Passat, на котором по городу передвигается главный санврач, врезался в припаркованный Renault Trafic. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

Автомобиль Ляшко попал в ДТП в Николаеве

Отмечается, что Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и позже отправился в Николаевский лабораторный центр на ул. Лазурной. Вместе с ним прибыли заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли, и. о. главного санитарного врача в Николаевской области Владимир Клочко, начальник управления охраны здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.

"В тот момент за рулем легковушки был заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, который сопровождал Ляшко. А на микроавтобусе, который зацепила легковушка, приехали журналисты канала NewsOne", – пишет "Преступности.НЕТ", подчеркивая, что по словам замглавы ОДА, в момент аварии за рулем находился водитель, а не он.

После ДТП замминистра Ляшко поехал далее на автомобиле Renault Duster вместе с начальником областного управления здравоохранения Павлом Георгиевым.

"Причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы несвоевременно доставляют в специализированную лабораторию", – отметил Ляшко, уже общаясь с журналистами.

Ляшко прибыл в Николаев проверять, почему в области нет COVID-19 novosti-n.org

Он также предположил, что, возможно, в области никто не допускает никаких ошибок и все работают отлично.

Ляшко заявил, что намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве, чтобы увидеть, как работают семейные врачи, а также, в каких случаях пациентов отправляют на тестирование на COVID-19. Помимо этого, он намерен проверить работу выездной "коронавирусной" бригады. Если будет возможность, то даже выехать вместе с ней на вызов к пациенту.

В Николаеве автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов novosti-n.org

В Николаеве автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов novosti-n.org

В Николаеве автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов novosti-n.org

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву провести проверку в Николаевской области, которая остается последней в стране, где не обнаружено случаев заражения COVID-19.

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