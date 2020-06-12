Ляшко предупредил о возможном сочетании инфекций при второй волне коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом.

Как заявил в эфире "Радио НВ" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, традиционно эпидемии гриппа происходят осенью и зимой, тогда диагностирование коронавируса будет осложнено (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виктор Ляшко

"Именно этой второй волны мы остерегаемся и прогнозируем такой серьезный рост, поскольку в таких случаях возможно сочетание инфекций, и там будет достаточно тяжело диагностировать, какой возбудитель вызвал болезнь – то ли грипп, то ли аденовирус (потому что вирусов, вызывающих гриппоподобные заболевания, более 200)", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 июня в Украине официально подтверждены 29 753 случаев коронавируса. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки.

Ранее заместитель директора института социологии Национальной академии наук, доктор философских наук Евгений Головаха заявил, что китайский коронавирус не станет последней напастью подобного масштаба, с которой столкнется человечество – теперь эпидемии в мире будут повторяться все чаще.

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