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13 июня • обновлено в 16:40
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Ляшко назвал условия для ужесточения карантина в Украине

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Министерство здравоохранения Украины не рассматривает сиюминутное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, поскольку в стране действует адаптивный карантин.

Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, области, в которых три дня подряд есть превышение одного из трех индикаторов, должны вернуться к усилению карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Например, в Житомирской области после трехдневного превышение показателя "инцидентность" отменили деятельность гостиниц и запретили посещение заведений общественного питания внутри помещений", – отметил он.

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