Ляшко назвал единственное условие переноса местных выборов в Украине

Местные выборы могут быть перенесены, только если в Украине будет введено чрезвычайное положение.

Как сообщает ТСН, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19".

"Выборы могут быть перенесены только, когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет министров Украины", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации относительно проведения местных выборов в условиях карантина.

По словам члена ЦИК Сергея Постивого, избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов.

"В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. Все контактные зоны должны надлежащим образом протирать после каждого такого избирателя", – отметил он.

Постивый также сообщил, что пропускать людей на избирательные участки будут в контролируемом количестве и только при наличии средств защиты.

"Должно быть не более трех человек у одного стола для выдачи бюллетеней", – подчеркнул член ЦИК.

Что касается дистанции, то он отметил, что этот вопрос еще решается.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.