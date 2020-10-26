"Л/ДНР" напали на ВСУ на Донбассе и обстреляли из гранатомета – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки, 25 октября, нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook 26 октября. Так, режим тишины противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

В то же время в ООС отметили, что провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя режиму прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

"Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами", – добавили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.