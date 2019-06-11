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Кто стоит за Филаретом: появилась версия о спецоперации ФСБ

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За попытками почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета восстановить деятельность Киевского патриархата могут стоять спецслужбы России.

Такую версию в эфире ObozTV озвучил религиовед Дмитрий Горевой. Он обратил внимание на то, что последние действия Филарета поддерживают исключительно те епископы, которые проживают на территории РФ.

"Мы понимаем, что Киевский патриархат – особенно после Томоса, да и после 2014 года – без разрешения российской власти и ФСБ функционировать в РФ не может. А именно епископы из России советуют Филарету делать те или иные шаги. Аргументируя, что его обидели, обделили вниманием, что ему нужно получить то, что он по праву заслужил", – отметил Горевой.

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По его мнению, они умело играют на амбициях Филарета.

"Формально они никаких решений не принимают, не артикулируют тех или иных идей. Они все делают через него. На мой взгляд, это очень похоже на очень грамотно спланированную спецоперацию", – подчеркнул эксперт.

Горевой уточнил, что связи Филарета с российскими епископами – уже установленный факт.

"14 мая этого года, когда Филарет созывал всех епископов, чтобы оценить уровень своей поддержки, его приехали поддержать только епископы из Российской Федерации. И один епископ из оккупированного Крыма, который потом отметил, что он не поддерживает действия Филарета, а просто приехал поздравить его с праздником", – рассказал он.

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По словам религиоведа, один из российских епископов вполне может быть "то ли автором, то ли идеологом" тех заявлений, которые потом делает Филарет.

"Именно от него мы слышим, что Филарета обидели, что с ним поступили как-то неправильно, что его обделили вниманием, что он заслуживает большего и лучшего", – пояснил Горевой.

Отметим, что подобные ярые заявления "в защиту" Филарета делал, в частности, митрополит Иоасаф (Шибаев), который управляет епархией на территории Белгородской, Курской и Брянской областей РФ.

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

cerkva.info

OBOZREVATEL напоминает, что по приглашению Филарета к нему на праздник приехали лишь четверо епископов: митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев), его викарий – епископ Валуйский Петр (Москалев), митрополит Богородский Адриан (Старина), а также архиепископ Крымский и Симферопольский Климент (Кущ).

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Темы
Православная церковь УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Патриарх ФиларетДмитрий Горевой
Место
Украина
Теги
ПЦУцерковный конфликтТомос
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